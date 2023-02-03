Uludağ İhracatçı Birliklerinin ocak ayı ihracatı 2,8 milyar dolar oldu

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BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ocak ayı ihracatı, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 20 arttı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, 2022'nin ocak ayına kıyasla dış satımını yüzde 20 artırarak yurt dışına 2 milyar 829 milyon 751 bin dolarlık ürün satan birliklerin geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 32,8 milyar dolar oldu.

Geçen ay birliklerin içinde en fazla dış satımı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) yaptı. OİB'in ihracatı, 2022'nin aynı ayına oranla yüzde 23 artarak 2 milyar 349 milyon 492 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 109 milyon 408 bin, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 83 milyon, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği 16 milyon 752 bin, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise 11 milyon 44 bin dolarlık ihracata imza attı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ocak ihracatı, 259 milyon 997 bin dolar olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, geçen yıl ihracatta yakaladıkları ivmenin bu senenin ilk ayında da devam ettiğini belirtti.

Bunun memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Çelik, "Dünyada bu kadar belirsizliğin olduğu, küresel çapta resesyonun konuşulduğu bir ortamda dış ticaret beklentilerinin düştüğü de göz önünde bulundurulursa ulaşılan ihracat tutarları başarının göstergesidir. Biz ihracatçılar olarak üretmeye ve kıyasıya rekabetin yaşandığı dış pazarlarda ürünlerimizin satışına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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