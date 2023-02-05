Bursa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2'si otomobil, 2'si cip olmak üzere 4 araç, Kuzey Marmara Otoyolu Selçukgazi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



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