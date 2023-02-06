Bursa jandarma ekiplerince 137 ruhsatsız yapı sahibine işlem yapıldı

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BURSA (AA) - Bursa'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 137 ruhsatsız yapı sahiplerine idari işlem uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timlerince denedim yapıldı.



Yapılan kontrollerde Gemlik'te 5, Gürsu'da 3, İnegöl'de 12, İznik'te 4, Karacabey'de 7, Keles'te 13, Mudanya'da 20, Nilüfer'de 24, Orhangazi'de 1, Osmangazi'de 9, Yenişehir'de 17 ve Yıldırım ilçesinde 22 ruhsatsız yapı tespit edildi.

Ruhsatsız yapı sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



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