Bursa'da zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul'a gönderildi

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BURSA (AA) - Bursa'da zincirleme trafik kazasında hayatını vefat edenlerin cenazeleri İstanbul'a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Dün otoyolun Selçukgazi mevkisinde, İstanbul istikametine seyreden araçların çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitiren dört kişinin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.



Oluşan kazada, Yakup Terzi idaresindeki 34 KT 1194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle soldaki bariyere çarptıktan sonra savrularak yolun sağında durmuştu.



Ardından Ö.S'nin kullandığı 34 ZM 9005 plakalı otomobil, kazayı görüp yaralılara yardım etmek için yolun sağ şeridinde duran Bünyamin Sivri'nin kullandığı 34 BLK 062 plakalı araç ve Şehmuz Karabulut idaresindeki 34 NK 7990 plakalı otomobil ile yardım amaçlı araçlarından inen yolculara çarpmıştı.

Kazada, Cansu Bağış (23),Serpil Terzi Çağşak (47), Betül Nur Terzi (25) ile Naz Terzi (15) hayatını kaybetmişti.



Serpil Terzi Çağşak, Betül Nur Terzi, ve Naz Terzi'nin cenazeleri yarın Yenibosna Cemevinden kaldırılacağı öğrenildi.

















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