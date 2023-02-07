Bursa ve çevre illerden deprem bölgesine yardımlar artarak devam ediyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'ten afet bölgesine yardımlar sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yardım toplama merkezleri vatandaşların akınına uğruyor. Tırlara yüklenen malzemeler, bekletilmeden afet bölgesine ulaştırılıyor.

Vatandaşlar, yayınlanan acil ihtiyaç listesi doğrultusunda hazır gıda, konserve, çocuk maması, su, ısıtıcı, battaniye, yatak-yorgan, çocuk bezi, ıslak mendil, diş macunu, diş fırçası, sabun, kadın pedi, tuvalet kağıdı ve peçete gibi hijyen malzemeleri ile iç çamaşırı, çorap ve termal giysi yardımında bulundu.

İlk etapta toplanan 16 çadır, 15 bin battaniye, 1200 ısıtıcı, 30 soba, 4 ton soba yakıtı, 250 çift ayakkabı, 200 çocuk elbisesi, bin mont, 4 ton gıda ve 300 bin şişe su tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesince deprem bölgesine toplam 65 araç ve iş makinesi ile 233 personel ulaştırıldı.

- Eskişehir

Eskişehir'de AFAD öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve gönüllü kuruluşların ekiplerinden 399 personel ile 64 iş makinesi deprem bölgesine sevk edildi.

Kentte deprem bölgesine ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyaları da sürüyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından başlatılan yardım kampanyasına üniversite çalışanlarının yanı sıra kent halkıda destek veriyor. Toplanan yardımlar Yunus Emre Yerleşkesi içerisindeki Öğrenci Merkezi'nde tasnif edilip koli haline getiriliyor.

AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifa temennisinde bulundu.

Demirci, üniversite olarak deprem haberinin alınmasının ardından Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Günlük olarak toplanan bu ayni yardımları yine valiliğimizin koordinasyonunda deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ivedilikle ulaştırmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra diğer taraftan bu süreçte kan ihtiyacı daha da fazla olacağı için bununla ilgili olarak da üniversite olarak kan bağışı kampanyasına da destek veriyoruz."

AÜ Rektör Yardımcısı Betül Demirci, deprem bölgesindeki AÜ öğrencileri için de gerekli kolaylığı sağlamak adına en azından kayıt yenilemeler açısından bir takım düzenlemeler ve kolaylıklar da yapmayı planladıklarını bildirdi.

- "Kalbimiz sizinle dualarla birlikte"

Yardım malzemesinin içerisinden çıkan bir kışlık kabanın içerisine bırakılan not ise organizasyonda yer alanları duygulandırdı. Notta, şu ifadelere yer verildi:

"Üzülmeyin abilerim, ablalarım yaşıma denk arkadaşlarım. Türk milleti olarak bu acılı günlerin hep beraber her zaman yine beraber üstesinden geleceğiz, yeniden güneşli günlere ülke olarak hep beraber kavuşacağız. Kalbimiz sizinle dualarla birlikte."

- İş insanlarından depremzedelere destek

Eskişehir'de iş insanları Onur Sürmeli ve Serkan Yazıcı tarafından ilk etapta 200 koli insani yardım malzemesi hazırlandı. Bunun yanı sıra bir seyyar mutfak, çok sayıda çadır, içme suyu ve 2 aşçı görevlendirildi. Hazırlanan yardım malzemeler Antakya'ya gönderildi.

Esskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Hep Birlikte Deprem Bölgelerine Destek Veriyoruz" sloganıyla destek kampanyası başlatıldı. İhtiyaç listesine göre battaniye, yorgan, kullanılabilir kışlık elbise, bot, soba, çocuk bezi, hijyenik ped, konserve ve uyku tulumu başta olmak üzere insani ihtiyaçlara destek olmak isteyen yardımseverler, tedarik ettikleri malzemeleri görevlilere ulaştırıyor.

Görevliler ve gönüllerin desteğiyle koliler halinde TIR'lara yüklenen yardım malzemeleri Eskişehir Valiliği AFAD Koordinasyonunda deprem bölgesindeki illere gönderiliyor.

Merkez Tepebaşı İlçe Belediye Meclis üyeleri de şubat ayı meclis toplantılarında alacakları oturum ücretlerini deprem bölgesindeki vatandaşlara bağışlama kararı aldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de kent merkezi ile Ayvalık, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde, depremlerde zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Gönüllü vatandaşlar, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde kent merkezindeki 75. Yıl Gençlik Merkezi, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi, Kent Konseyi ve Balıkesir Afet Koodniasyon Merkezi'nde (BAKOM) bir araya geldi.

Malzemeleri yaş grubu ve cinsine göre ayıran gönüllüler, koli ve poşetlere istifliyor. Daha sonra tırlara yüklenen malzemeler, deprem bölgesine gönderiliyor.

Şu ana kadar 16 tırı bulan malzemeler, deprem bölgesine gönderiliyor. Ayvalık, Sındırgı ve Bigadiç'te de yardımlar toplanmaya devam ediyor.

Balıkesir'den malzeme yardımlarının yanı sıra ekip ve teknik destek de sağlanıyor. Kentten 162 personel ve 78 araç deprem bölgesine gönderilirken, 10 takım hilti, 2 takım hidrolik ayrıcı kesici, 14 jeneratör, 2 ışık kulesi, 1 trafo, 1 adet 30 metre, 2 adet 50 metre makaralı kablo, 5 demir kesme makası, 5 balyoz, 5 kazma, 10 avuç içi taşlama, 500 taşlama taşı, 14 BASKİ aracı bölgeye gönderildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, AA muhabirine, tüm gönüllü ve paydaşlarla birlikte deprem bölgesi için seferber olduklarını söyledi.

- Bilecik

Bilecik Valiliği, Bilecik ve Bozüyük Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları, deprem nedeniyle oluşan enkazın kaldırılması çalışmaları için iş makineleri ile 57 personel bölgeye gönderdi.

Deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere Atatürk Spor Salonu'nda toplanan yardımların tırlara yüklenerek yola çıktı. Kızılay Kan Toplama Merkezi'nde de çok sayıda vatandaş kan verdi.

Yardım seferberliğine binlerce vatandaş destek verirken battaniye, kıyafet ve ayakkabı, mont, çocuk bezleri, çocuk mamaları, gıda ürünleri, su, temizlik maddeleri, ısıtıcı gibi temel ihtiyaç maddelerinden oluşan 3 araçlık yardım malzemesinin de deprem bölgesine ulaştırılması sağlanacak.

Bu arada Milli Eğitim İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği Malatya'ya, İHH Arama Kurtarma ekibi Adıyaman'a, ANDA Arama Kurtarma Derneği ekibi Gaziantep'e, AKUT Bozüyük Derneği ve Beşir Derneği Arama Kurtarma ekibi Kahramanmaraş ile Edak Arama Kurtarma ekibinin de Hatay'da görev yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.