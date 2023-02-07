Bursa-İstanbul hattında yarınki deniz otobüsü seferleri iptal edildi

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 07.00 ila 18.30 saatleri arasındaki 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.



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