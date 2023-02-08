Harmancık halkı depremzedeler için seferber oldu

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye ulaştırılmak üzere yardım malzemesi toplanıyor.



Kaymakamlığın koordinesinde yardım kampanyası başlatılan ilçede, arama kurtarma eğitimi almış personel deprem bölgesine sevk ediliyor.



Harmancık Belediyesi tarafından anonslar yapılarak, yardım kampanyasına destek olunması isteniyor. Anonslarda, kırsal mahallelerden yardım etmek isteyenlere belediye araçlarının yönlendirilerek malzemelerin alınacağı duyuruluyor.



Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, yaptığı açıklamada, Harmancık Kaymakamlığı, Harmancık Belediyesi, muhtarlar, kurumlar ve ilçe halkı ile tek yürek olduklarını belirtti.



Harmancık'tan gönderilen ekibin Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD koordinatörlüğünde arama kurtarma çalışmalarına destek olduğunu, bir madencilik firmasının ekiplerinin de Elbistan'a gittiğini aktaran Ataş, şu bilgileri verdi:



"Harmancık Kaymakamlığımız ile yardım kabul alanları oluşturduk. Duyurumuza hemşehrilerimiz esnafımız herkes büyük destek veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, İçişleri Bakanlığımız tarafından Gaziantep Nurdağı ilçesi başta olmak üzere bizim ekip arkadaşlarımzın olduğu bölge sorumlusu. Dolayısıyla koordinemizi AFAD yanında Başkanımız Alinur Aktaş ile kuruyoruz. Çağrı halinde hazır durumda olan belediyemize ait Ekolojik Turizm Tesislerimize bağlı kamp karavan tesisi personeli ve eko turizm tesisi aşçı personeli, deprem bölgesinde sıcak yemek dağıtımı yapmak için hazırlıklarını tamamladılar. Yönlendirme için görüşmelerimiz ilgililer ile devam ediyor. Rabbim herkesin yardımcısı olsun."

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