Mudanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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BURSA (AA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu üreten ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheliler E.B. ve C.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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