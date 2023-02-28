Bursa'daki soğuk hava deposunun panelleri yılda 1,5 milyon liralık elektrik üretecek

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çiftçilere ürünlerini saklama ve pazarlama kolaylığı sağlamak için belediye ve çiftçilerin işbirliğiyle oluşturulan Üreten Çiftçiler Kooperatifine ait soğuk hava deposunda kurulan güneş panelleriyle enerji üretimi, testlerin ardından başlayacak.

Bölge çiftçileriyle işbirliği yapan İnegöl Belediyesinin, 154 üreticinin katılımıyla Haziran 2019'da kurduğu İnegöl Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifi, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle 2020 yılında soğuk hava deposunu hayata geçirdi.

Bölgedeki 60 bin dönüm arazide üretilen 20 bin ton meyvenin uygun sıcaklıkta saklanabileceği tesis sayesinde çiftçiler herhangi bir aracı olmadan ürünlerini değerinde pazarlama imkanına kavuştu.

Artan enerji maliyetlerini düşürebilmek için çalışma başlatan İnegöl Belediyesi, güneş enerji sistemi projesi hazırladı. TKDK tarafından yüzde 65 desteklenen proje kapsamında, 3 milyon 650 bin liralık yatırımla soğuk hava deposunun çatısında 558 güneş enerji paneli kuruldu.

Tesiste incelemelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, testleri yapıldıktan sonra birkaç gün içinde kullanıma geçecek sistemle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Taban, yaptığı açıklamada, "240 kilovatsaat inverter gücü ve 305 kilovatsaat panel gücü bulunmakta. Bu sistemle üretilecek enerji yıllık 340 bin kilovatsaat. Bunu Türk lirası üzerinden değerleyecek olursak 1,5 milyon liraya tekabül ediyor." ifadesini kullandı.

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