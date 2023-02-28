Bursa Textile Show Fuarı 9. kez kapılarını açtı

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BURSA (AA) - Bursa'da tekstil sektörünün ihracatına güç katma hedefiyle 9'uncusu düzenlenen Textile Show Fuarı başladı.

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde KFA Fuarcılık ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) işbirliğiyle organize edilen fuar, Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturuyor.

Fuarda 200'e yakın firma 2024 ilkbahar-yaz giysilik kumaş koleksiyonlarını sektör profesyonellerinin beğenisine sunuyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve UTİB ortaklığında koordine edilen alım heyetleri ve KFA Fuarcılık'ın çalışmaları kapsamında Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkeden gelen binin üzerinde yabancı alıcı da firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştiriyor.

10 bin metrekare alanda düzenlenen fuarda ayrıca trend alanları ve seminerlerle katılımcılara sektördeki son yenilikleri keşfetme imkanı sunuluyor.

Fuarı ziyaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ülkenin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Burkay, milli birlik, beraberlik ve dayanışmayla yaraları sarmak için her türlü çabaya destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Bursa Textile Show Fuarı'nın bu yıl 9'uncusu kez gerçekleştirildiğini anlatan Burkay, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak küresel arenada ulaştığımız güçlü pozisyonu daha da ileriye götürecek etkinlikleri çok daha yoğun şekilde yapmamız gereken bir sürece girdik. Bursa Textile Show bu anlamda hem afetin yaralarının sarılması hem de ülkemizde yeniden moral motivasyon sağlanması için kıymetli bir organizasyon. Bu yıl yeni yerinde düzenlediğimiz fuarda alım heyetleri açısından da baktığımızda güçlü bir katılım görüyoruz. Deprem felaketi sonrası yurt dışındaki iş ortaklarımızın ülkemize olan hassasiyetini, güvenini ve inancını görmekten memnuniyet duyduk. Fuara katılan firmalarımız da ziyaretçi profili ve fuardaki yoğunluktan son derece memnunlar. Fuarımızın yeni yerinde tekstil sektörüne daha güçlü bir şekilde ihracat artışı sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma şuuruyla düzenlediğimiz fuarımızın gelirini deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullanacağız. 200'e yakın katılımcı firmamız ayrıca deprem bölgesinde barınma ihtiyacını karşılamak adına destekte bulunacak. Türk iş dünyası elini taşın altına koymayı sürdürecek."

Organizasyondan elde edilecek gelirin depremzedelere bağışlanacağı Bursa Textile Show Fuarı, 2 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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