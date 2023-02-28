Harmancık'ta öğrencilerin harçlıklarıyla aldığı oyuncaklar deprem bölgesindeki akranlarına gönderilecek

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde bir grup öğrenci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki akranlarına gönderilmek üzere düzenlenen oyuncak bağışı kampanyasına katıldı.



Gülözü Köyü İlkokulu, Şehit Adil Kınık İlkokulu ve Ana Sınıfı ile Harmancık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, depremzede kardeşleri için harçlıklarıyla aldıkları oyuncakları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Koçdemir, yaptığı açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya üzerine biz de ilçemizde faaliyet gösteren okullarımıza çağrıda bulunduk. Öğrencilerimiz de kendi harçlıklarından ve kumbaralarında biriktirdikleri paralar ile oyuncak alarak bizlere teslim ettiler. Velilerimize, öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım bir yarayı da biz sarmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Toplanan oyuncaklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplama merkezine ulaştırıldı.

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