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Marmarabirlik ortaklarına yapacağı ödemeleri Ramazan Bayramı'na kadar tamamlayacak

AA

Marmarabirlik ortaklarına yapacağı ödemeleri Ramazan Bayramı'na kadar tamamlayacak

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), 2022-2023 dönemi ürün alım bedeli ödemelerini Ramazan Bayramı'ndan önce tamamlayacağı bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamada, ortaklara ürün bedeli ödemelerinin planlanan tarihlerden öne çekildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2022-2023 ürün alım kampanyasında 1 milyar 362 milyon lira tutarında 55 bin ton ürün alındığı bilgisini verdi.

Alım bedellerinin şu ana kadar 752 milyon lirasını ortaklara ödediklerini, kalan tutarı ise mart ve mayıs ayı sonlarında ödeyeceklerini açıkladıklarını belirten Asa, şunları kaydetti:

"Ortaklarımızın tarımsal girdi ihtiyaçlarının artması sebebiyle kalan ürün bedelinin 259 milyon lirası 3 Mart'ta ödenecektir. Böylece, ortaklarımıza 1 milyar 11 milyon lira ödenmiş olacak. Geri kalan kısmı Ramazan Bayramı öncesi ödenecektir. Deprem sebebiyle ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ortaklarımızın ihtiyaçlarını görüyoruz ve onlara destek olmak için kalan ürün bedeli alacakları, planlanan tarihten önce ödenecek. Ramazan Bayramı'na kadar ortaklara borcumuz kalmayacak. Geçtiğimiz yıl 550 milyon liralık ürün alımı yapılmıştı. Marmarabirlik, bu kampanya döneminde bir önceki yıla göre 3 katı değerinde ürün bedeli ödemiş olacaktır."​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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