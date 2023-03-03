Bursa'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile çarpışan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.



İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 19. Mobilya Sokak'ta seyreden Bayram Y. idaresindeki 33 EGG 56 plakalı tır ile Ali Fuat Yetim'in (57) kullandığı 16 FAH 56 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Yetim, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetim'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, çevrede bulunan bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde tır ile çarpışan kamyonetin bir süre sürüklenmesi yer alıyor.

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