Depremlerde yaşamını yitirenler için Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de mevlit okundu

BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de mevlit okutuldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program kapsamında Bursa Yeşil Cami'de cuma namazı öncesi program düzenlendi.
Müezzinler tarafından okunan Mevlid-i Şerif'in ardından "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yaşamını yitirenler için dualar edildi.
Cuma namazı sonrası programa katılanlara ikramda bulunuldu.
- Balıkesir
Balıkesir'de, Yıldırım Camisi'nde gerçekleştirilen programda depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu.
Dua edilerek tamamlanan program ve cuma namazının ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.
- Çanakkale
Çanakkale'deki tarihi Yalı Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen mevlit programına çok sayıda kişi katıldı.
Caminin imam hatibi ve müezzinlerince okunan Mevlid-i Şerif'in sonunda Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.