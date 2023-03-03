Depremlerde yaşamını yitirenler için Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de mevlit okundu

Kuraklık her yerde! Yağışlar geliyor ama tasarruf şart

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de mevlit okutuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program kapsamında Bursa Yeşil Cami'de cuma namazı öncesi program düzenlendi.

Müezzinler tarafından okunan Mevlid-i Şerif'in ardından "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yaşamını yitirenler için dualar edildi.

Cuma namazı sonrası programa katılanlara ikramda bulunuldu.

- Balıkesir

Balıkesir'de, Yıldırım Camisi'nde gerçekleştirilen programda depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu.

Dua edilerek tamamlanan program ve cuma namazının ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.

- Çanakkale

Çanakkale'deki tarihi Yalı Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen mevlit programına çok sayıda kişi katıldı.

Caminin imam hatibi ve müezzinlerince okunan Mevlid-i Şerif'in sonunda Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.