Bursa'da evlerinde üretim yapan kadınlar, depremzedeler için stant açtı

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BURSA (AA) - Bursa'da "Türk Kızılay Kadın Nilüfer" öncülüğünde yürütülen "Üreten Kadına Kızılay Eli Projesi" kapsamında evlerinde üretim yapan kadınlar, satış festivaliyle elde edecekleri geliri Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlere bağışlayacak.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bursa Temsilciliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kızılay Toplum Merkezinin paydaşlığında düzenlenen proje kapsamında, Tayyare Kültür Merkezi'nde stantlar oluşturuldu.

Evlerinde çini, filografi, amigurumi, örgü ayakkabı, taş boyama, keçe, toka gibi alanlarda el sanatı ürünleri yapan kadınlar, satışlardan elde edecekleri geliri afetzedelere gönderecek.

Türk Kızılay Kadın Nilüfer Başkanı Ayşe Tuba Keskil, AA muhabirine, proje kapsamında evinde üretim yapan kadınlara eğitimler verdiklerini söyledi.

Kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasını amaçladıklarını belirten Keskil, "2023'ün bu ilk satış festivaliyle deprem mağduru kardeşlerimize destek olmayı amaçladık. Vatandaşlarımız festivalimizden alışveriş yaparak hem üretim yapan kadınlarımıza hem de depremzede kardeşlerimize destek sağlayabilirler." dedi.

KADEM Bursa İl Temsilcisi Gülhan Keskil de KADEM ve paydaş kurumlarla hane içi üretim yapan kadınlar için bir yıldır satış festivalleri düzenlediklerini dile getirdi.

Etkinliğin yarın akşama kadar süreceğini aktaran Keskil, "Festivalimizde 30 katılımcı var. Kadınlarımız el sanatları alanında üretim yapıyorlar. Her stantta farklı ürünler var. Ürün çeşitliliğine dikkat ediyoruz. El emeği, göz nuru emek verilmiş ürünlerdir. Hanımlar, deprem bölgesindeki kardeşlerimizin hayatlarına dokunmak istedi." diye konuştu.

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