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Bursa'da yaşlı adamın zehirlendiği iddiasına ilişkin yeniden yapılan yargılamada iki sanığın cezası değişmedi

AA

Bursa'da yaşlı adamın zehirlendiği iddiasına ilişkin yeniden yapılan yargılamada iki sanığın cezası değişmedi

BURSA (AA) - Bursa'da nikahının kıyıldığı gün yaşamını yitiren yaşlı adamı zehirledikleri iddiasıyla 3 sanığın yeniden yargılandığı davada sanıklardan ikisi müebbet hapis cezasına çarptırıldı, birisi beraat etti.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan Derya Y. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Sevilay S. ile Beyhan M. ise mahkeme salonuna gelmedi.

Eski savunmalarını tekrar eden Derya Y, beraatini istedi.

İddia makamı, önceki yargılamada sunduğu mütalaasını tekrarladı.

Sevilay S. ile Beyhan M. vekilleri, sanıklar hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Müşteki avukatı ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, önceki kararını değiştirmeyerek, sanıklar Sevilay S. ile Beyhan M'ye "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını takdir indirimiyle müebbet hapis cezasına düşürdü. Sanıklar Sevilay S. ile Beyhan M'nin avukatlarının yakalamanın kaldırılması yönündeki talepleri ise reddedildi. Heyet, sanık Derya Y'nin beraatine hükmetti.

- Olay

Mersin'de yaşayan Ahmet Yeşildağ (70), sosyal medya üzerinden tanıştığı Sevilay S'ye evini satıp parasını göndermiş, ardından da Bursa'nın Mudanya ilçesinde dini nikah yapıp birlikte yaşamaya başlamıştı. Bundan yaklaşık 4 ay sonra Yeşildağ, vasiyetle mal varlığını Sevilay S'ye bırakmış, bir gün sonra ise Sevilay S'nin yeğeni Derya Y. ile resmi nikahla evlenmişti.

Derya Y, 23 Mayıs 2013'te nikahtan hemen sonra yaşadığı Aksaray'a dönmüş, ertesi gün rahatsızlanan Yeşildağ ise kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Ahmet Yeşildağ'ın oğlu Ali Yeşildağ, babasının ölümünden birkaç gün sonra evrakı incelediğinde vasiyet ile nikah tarihini fark edip savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine sanıklar yakalanmıştı.

Sanıklar, çıktıkları ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, daha önce adli kontrol şartıyla salıverilen diğer sanık Cihan S. hakkındaki dava ise geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği için düşürülmüştü.

Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, 70 yaşında ölen Yeşildağ'ın kabrinden alınan örneklerde zehir olabilecek seviyede kimyasal maddeye rastlandığı belirtilmişti.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanıklar Sevilay S. ile Beyhan M'ye "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını takdir indirimiyle müebbet hapis cezasına düşürmüştü. Sanıklar hakkında ayrıca tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar veren heyet, sanık Derya Y'nin ise beraatine hükmetmişti.

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyayı ele alan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, yakın akrabalık ilişkisi ve menfaat çatışması bulunduğu gerekçesiyle bazı sanıkların savunmalarının ayrı avukatlar tarafından yapılması gerektiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını usulden bozmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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