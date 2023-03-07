Bursa'da bıçakladığı kardeşlerden birini öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, otopark yeri yüzünden tartıştığı komşusunu bıçaklayarak ölümüne neden olduğu, kardeşini de yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanık avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen fezlekede, kasten yaralama sonucunda ölüm olduğu ve eylemin yasal sınırları içinde olduğu kanaatine varıldığını, ancak iddianamede ise "kasten öldürme" denildiğine dikkat çekerek, fezlekenin daha uygun olduğunu ifade etti.

Sanık vekilleri, müvekkillerinin bıçağı kendisini korumak için kullandığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanık Hüseyin Ö. de tahliyesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Geçen yıl haziran ayında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde, Hüseyin Ö. ve Y.A. ile komşuları Lokman ve kardeşi Nezir C. arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, büyüyerek kavgaya dönüşmüştü.

Bıçakla yaralanan iki kardeş, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılmış, Lokman C, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı

Gözaltına alınan Hüseyin Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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