Bursa'da bir kişi evde ölü bulundu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, binadaki bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine polis ekipleriyle eve giren sağlık ekipleri Yalçın Kula'nın (35) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kula'nın yalnız yaşadığı eve 3 ay önce taşındığı öğrenildi.

Kula'nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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