Gemlik'te evinde esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde evinde 2 kilo 15 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştıkları A.S'ye (43) yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinlerin ardından A.S'ye ait eve yapılan baskında 2 kilo 15 gram esrar, 2 dijital terazi, 3 tabanca, bir kasatura ve 20 adet mermi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı, işlemlerini ardından adliyeye getirildi.

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