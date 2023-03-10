Bursa'da alabora olan tekneden düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kıyıya yanaşırken alabora olan balıkçı teknesinden düşerek denizde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıç polisler, bölgede arama çalışmasını sürdürdü.

Teknelerle olayın yaşandığı bölge ve çevresinde yürütülen çalışmalarda, kayıp Hasan Karaca'nın (25) cesedine ulaşıldı.

Ceset, sudan çıkarılarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Süleyman Aslan (40), Mehmet Kaya (45) ve Hasan Karaca'nın bulunduğu tekne, dün akşam kıyıya yanaşırken alabora olmuştu. Denize düşen bu kişilerden Aslan ve Kaya, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılmış, Karaca'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

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