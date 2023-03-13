Bursa'daki terör saldırısının sanıkları hakim karşısında

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BURSA (AA) - Bursa'da geçen yıl infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olmasına, 23 ceza infaz kurumu personelinin yaralanmasına neden olan terör saldırısına ilişkin davada 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme ve öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 913'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu ve Mehmet Mustafa Uzkar, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Cebrail Gündoğdu'nun ise migren rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamayacağını bildirmek üzere mazeret sunduğu belirtildi.

Saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit'in eşi Şenay Yiğit'in avukatı ile sanık Cebrail Gündoğdu'nun avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanıklar, iddianamenin tamamını inceleyemediklerini ve savunma hazırlayamadıklarını ileri sürerek, mahkemeden süre talebinde bulundu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmalarını istedi.

Şenay Yiğit'in avukatı, olayın planlanarak ve tasarlanarak soğuk kanlı şekilde gerçekleştirildiğini, sanıklar arasında iştirak olduğunun da açık olduğunu ifade etti.

Müvekkilinin eşini, çocuklarının da babalarını kaybettiğini belirten müşteki avukatı, sanıklara verilecek cezada ailenin hayatları boyunca duyacakları elemin göz önünde bulundurulmasını ve en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşmaya SEGBİS'le katılan ve olay günü otobüste bulunan 13 ceza infaz kurumu personeli, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, müştekilerin davaya katılma talepleri ile sanıkların savunma hazırlamak için süre taleplerinin kabulüne, sanıkların tutukluluk hallerinin ise devamına karar verilmesini istedi.

Söz verilen sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müştekilerin davaya katılma talepleri ile sanıkların savunma hazırlamak için süre taleplerinin kabulüne karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Kentte 20 Nisan 2022'de Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 ceza infaz kurumu personeli de yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucu geçen yıl 17 Eylül'de terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykan ve Dilek Arsu ile Mehmet Mustafa Uzkar, 22 Ekim'de de örgüt üyesi Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalanarak tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, patlamadan hemen sonra ivedilikle saldırıyı gerçekleştiren şahısların tespiti amacıyla yoğun bir araştırmaya başlandığı, özellikle çevrede bulunan kamera görüntülerinin incelendiği ve sosyal medya üzerinden patlamaya ilişkin araştırmalar yapıldığı aktarılarak, "Patlamayı Devrimci Karargah, DKP/BÖG, MKP, MLKP, MLSPB, TİKB, TKEP-L, TKP/ML ve PKK/KCK/YPG" silahlı terör örgütlerinin birlikte oluşturduğu HBDH terör örgütünün üstlendiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanıklar Seda Baykan ve Dilek Arsu'nın saldırı için keşif yaptıkları sırada Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu'nun Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hücre evinde patlamaya neden olan el yapımı patlayıcıyı hazırladıkları, saldırıdan sonra izlerini kaybettirdiklerini düşünen sanıkların başka eylem arayışına girdikleri ve bu amaçla İzmir'de eylem yapmaya karar verdikleri anlatılmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin ekinde, iki kadın teröristin patlama öncesinde, sırasında ve sonrasında güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri yer almıştı.

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