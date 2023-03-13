Hataylı depremzede çift, Bursa'da dünya evine girdi

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BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay Antakya'daki evleri yıkılan ve Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen çift için nikah töreni yapıldı.

AFAD koordinatörlüğünde, İnegöl Belediyesinin destekleriyle Antakya'dan İnegöl'e gelen Mustafa Girente (26) ile Güldes Taştekin (26) çifti, burada kaldıkları dönemde evlenmeye karar verdi.

İnegöllü hayırseverlerin desteğiyle genç çift için yeni eşyalar alındı ve akabinde kız isteme töreni düzenlendi.

İlçenin adetlerine göre yapılan isteme töreninin ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çiftin nikahını kıydı.

Belediye Başkanı Alper Taban, nikah törenindeki konuşmasında, bir yandan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, hayatın devam ettiğini ve genç çiftin mutlu gününde bir araya geldiklerini söyledi.

Mustafa ve Güldes çifti de kendilerine gösterilen ilgi ve destek için başta İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban olmak üzere İnegöl halkına, esnafına ve İnegölspor taraftarına teşekkür etti.

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