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Atış Şirketler Grubu, Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda projeleriyle Bursa'yı temsil edecek

AA

Atış Şirketler Grubu, Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda projeleriyle Bursa'yı temsil edecek

BURSA (AA) - Atış Şirketler Grubu, 14-17 Mart'ta Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda (MIPIM 2023) projeleriyle Bursa'yı temsil edecek.

Atış Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, birçok farklı sektörde başarılı projeleri hayata geçiren Atış Şirketler Grubu, MIPIM 2023'te yerini almaya hazırlanıyor.

Dünyanın birçok farklı ülkesindeki şirketlerin, kurumların ve uluslararası gayrimenkul organizasyonlarının projelerini sergileyeceği fuarda yerini alan Atış Grup, gayrimenkul alanında Babylon ve Downtown, sağlık alanında Meditown, finans alanında ise yeni nesil gayrimenkul yatırım fonlarının yanı sıra otel yatırımları, teknoloji ve enerji alanındaki çalışmalarını MIPIM 2023'te uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Gayrimenkul özelinde birçok farklı sektördeki yatırımlarını MIPIM'deki stadında dünya vitrinine çıkaracak Atış Grup, uluslararası fuara Bursa'dan katılan tek firma olacak.

Bu yıl 14-17 Mart'ta 32'incisi gerçekleştirilecek dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı olan MIPIM 2023; sağlık, turizm, ofis, konut, karma projeler, ulaşım ve bunun gibi birçok alanda projeler yürüten uluslararası gayrimenkul yatırımcıları ve geliştiricileriyle finans kuruluşları, yatırım fon temsilcileri, teknoloji firmalarını, mimarlar, yerel yönetimler, ülkelerin kamu kurumları ve STK temsilcilerini buluşturuyor.

- "Yatırım imkanlarını anlatma fırsatı bulacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atış Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Atış, fuarda Bursa'yı temsil eden tek firma olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Atış, fuara 90'dan fazla ülkeden 23 bin civarında profesyonelin katılmasının beklendiğini aktararak, "Fuarda biz de standımızla bulunacağız. Bu yılki ana teması 'Daha iyi mekanlar, daha büyük etki, daha güçlü iş birlikleri' olan fuarda şehrimizi temsil edeceğiz. Downtown ve Babylon projelerimiz, Meditown sağlık tesisimiz, otel yatırımlarımız, yeni nesil gayrimenkul yatırım fonlarımız, teknoloji ve enerji alanında yaptığımız yatırımlarımızı tanıtacak, dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılara projelerimizi ve yatırım imkanlarını anlatma fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en önemli gayrimenkul fuarı MIPIM'de çevresel, sosyal, yönetişim, inovasyon ve teknoloji çözümleri de ele alınıyor. Fuarda alanında uzman 480 isim konuşmacı olarak yer alacak. Yaklaşık 2 bin 400 firmanın stant açacağı fuarda, inşaat ve gayrimenkul sektörünün önde gelen firmaları 3 gün boyunca projelerini tanıtma fırsatı yakalayacak.


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