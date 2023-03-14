Harmancık'ta 6 bin 100 adet ceviz fidanı dağıtıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde çiftçilere 6100 adet ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki HAGEL Hayvancılığı ve Tarımı Geliştirme Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Harmancık Belediyesi işbirliği ile ceviz üretimini geliştirmek için projelendirilen organizasyonla ilçedeki çiftçilere yüzde 70 hibe oranında ceviz fidanı dağıtıldı.



Harmancık Belediyesi bahçesinde gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AK Parti ilçe Başkanı Ramazan Ay, meclis üyeleri, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı.



Düzenlenen törenle, ilçede ve köylerde bulunan 239 çiftçiye, 6100 adet ceviz fidanı dağıtıldı. Geçen yıllarda da çiftçilere fidan ve tohum desteğinin yapıldığını söyleyen Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, "İşbirliği ile hazırladınız projelerle üreticilerimize katkı vermeye devam edeceğiz, Başkanımız Alinur Aktaş başta olmak üzere, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Bereketli olsun inşallah." dedi.

Proje kapsamında 6 bin 100 adet ceviz fidanı, 29 mahallede 200 dönüm üzerine uygulanacak.

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