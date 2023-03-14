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Bursa'da oluşturulan "Deprem Bilim Kurulu" ile yeni yol haritası belirlenecek

AA

Bursa'da oluşturulan "Deprem Bilim Kurulu" ile yeni yol haritası belirlenecek

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan "Deprem Bilim Kurulu" ile deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası hazırlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Bursa'yı depreme karşı daha dirençli hale getirme çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, "Deprem Bilim Kurulu" oluşturdu.

Bilim Kurulunda Bursa Uludağ Üniversitesinden inşaat mühendisi Prof. Dr. Adem Doğangün, mimar Prof. Dr. Murat Taş ve sosyolog Doç. Dr. Berkay Aydın, Bursa Teknik Üniversitesinden inşaat mühendisi Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Kocaeli Üniversitesinden jeofizik mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden harita mühendisi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve Ankara Üniversitesinden jeoloji mühendisi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu yer alıyor.

Bilim Kurulundaki akademisyenler, uzmanlık alanlarıyla alakalı deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası hazırlayacak.

- "Canla başla çalışacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Deprem Bilim Kurulu'nu kamuoyuna tanıttı.

Bursa'nın depreme karşı dirençli bir şehir haline getirilmesi adına kurulun önemli çalışmalara imza atacağını kaydeden Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde daha önce Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının oluşturulduğunu hatırlattı.

Bu süreçte çalışmaları daha da hızlandırdıklarını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) ile ortaklaşa yürüttüğümüz 'Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi' ile muhtemel bir depremde hasar riski yüksek alanları belirleyeceğiz. Bir taraftan bu projemiz devam ederken bilim insanlarımızı bir araya getirerek depreme hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmak için 'Deprem Bilim Kurulu' oluşturduk. Büyükşehir Belediyesi olarak bilimsel verilerin ışığında, şehrimizi, halkımızın güvenle yaşayabileceği dirençli bir kent haline getirmek için canla başla çalışacağız. Tabii ki bu yol haritası doğrultusunda şehrin tüm katmanlarıyla, artık bunu bir yaşam kültürü haline dönüştürüp şehrimizde canlı ve diri tutmak gibi bir hayalimiz var. Bu tek bir kurumun üzerine yıkılacak bir konu değil. İnşallah yol haritamızı nisan sonu gibi açıklayacağız. Bu noktadaki çalışmalar için değerli hocalarıma ve ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim."

Afetlerin önlenemeyeceğini ancak alınan tedbirlerle ve hazırlıklarla zarar azaltmanın mümkün olduğunu dile getiren Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Şerif Barış da zararı azaltmak anlamında bu yapılacak çalışmaların kente ve Bursa halkına çok faydalı olacağını bildirdi.

Prof. Dr. Beyhan Bayhan ise Büyükşehir Belediyesinin başlattığı hızlı tarama testinden, kamu binalarında sismik izolasyon uygulamasına kadar pek çok konuyu ilk toplantıda ele aldıklarını kaydederek, "Bu konuyla ilgili süreç artık başladı. JICA ile toplantılar yapılacak. Bursa için gereken rapor umarım 6 ayda bir şekil alacak ve daha sonra iki sene içinde tamamlanacak. Bursa'nın diğer şehirlerden farkı budur." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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