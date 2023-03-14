Mudanya'da, engellendiği iddia edilen hastane projesinde olumlu gelişmeler

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde inşa ettirmek istediği özel sağlık kuruluşunun imar işlemleriyle ilgili engeller çıkarıldığı iddiasıyla açlık grevine başlayan Dr. Kayhan Turan, projeyle ilgili olumlu gelişmelerin yaşandığını, grevini çok yakında sona erdirebileceğini söyledi.



Özel bir hastanede 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen toplantıda, gazetecilere açıklama yapan Turan, projeyle ilgili AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile görüştüklerini belirtti.



Hastane projesinin kendi yerinde çok yakın zamanda başlamasını beklediklerini aktaran Turan, "Görüşmeler devam ediyor. Gerçekten bir aydır açlık grevindeyim. Sesimi duyurmak için oldukça fazla çabaladım. Sonuç vermeye başladı diye düşünüyorum." dedi.



Turan, görüşmelerinin olumlu yönde ilerlemesiyle, 30 gündür devam eden açlık grevini de sonlandırabileceğine dikkati çekerek şöyle konuştu:



"Özellikle AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan bey gerçekten çok sıcak ve beni anlamaya çalışarak yaklaştı. Kendisine teşekkür ediyorum. Birkaç ufak ayrıntıyla birlikte muhtemelen çok kısa sürede bu süreci bitirip önümüze bakacağız. Yeni hastanemizin yapımı sürecine gireceğiz. (Açlık grevi) Henüz daha son bulmuyor ama çok yaklaştık diyebilirim. Çünkü amacım açlık grevinde kendime zarar vermek değil. Süreci hızlandırmak ve bunu yüzde doksan başardığımı söyleyebilirim. Son birkaç şeyle birlikte açlık grevinin kısa bir zamanı içinde biteceğini söyleyebilirim."



Turan, ayrıca tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutladı.

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