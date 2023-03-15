Cumalıkızık'a "UNWTO 2022 En İyi Turizm Köyleri Listesi ve Geliştirme Programı" ödülü

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BURSA (AA) - Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce (UNWTO) tarafından belirlenen ve aralarında Bursa'dan Cumalıkızık'ın da bulunduğu 2022 En İyi Turizm Köyleri Listesi ve Geliştirme Programına seçilen köyler, Suudi Arabistan'da düzenlenen törenle belgelerine kavuştu.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlük tarafından hazırlanan aday başvuru dosyasının Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmasının ardından Bakanlık, UNWTO'nun 2022 yılı yarışmasında Cumalıkızık'ı aday gösterdi.

Değerlendirme sonucu geliştirme programına seçilen Cumalıkızık adına yetkililer, Suudi Arabistan’ın Al Ula kentinde 12-13 Mart'ta düzenlenen törene davet edildi.

UNWTO organizasyonuyla Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde yapılan törene, Cumalıkızık için İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer katıldı.

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili, Cumalıkızık’ın gösterdiği bu uluslararası başarısı vesilesiyle Özer'e tebriklerini iletti.

Kültürel ve doğal kaynaklar, kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, turizmin gelişimi ile değer zincirinin entegrasyonu, altyapı ve erişilebilirlik, sağlık, emniyet ve güvenlikten oluşan 9 kriter üzerinden değerlendirmelerin gerçekleştirildiği yarışmaya 57 ülkeden 130 başvuru yapıldı.

Yarışmanın sonuçları 20 Aralık 2022'ta UNWTO'nun resmi web sitesinden ilan edilmişti.

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