Bursa'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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BURSSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Cemil Keleş (38) idaresindeki 16 AKC 310 plakalı motosiklet, Hürriyet Mahallesi'ndeki yan yolda seyir halindeyken, karşı yönden gelen ve ters şeritte olduğu belirlenen Mehmet K'nin (20) kullandığı 16 RCJ 81 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada sürücü Keleş ile diğer motosiklette bulunan Onur İlhan (19) yaralandı.

Yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Cemil Keleş, Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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