Bursa Öğretmenevi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Bursa Öğretmenevi'nde Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen programa, Öğretmenevinde geçici olarak konaklayan depremzedeler katıldı.

Kadınlar tarafından mevlit okunan program, Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun tarafından yaşamını yitiren depremzedeler için yapılan duayla sona erdi.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bir süre deprem bölgesinde görev yaptığını ve çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Gölbaşı, "Devletimiz güçlüdür. Allah'ın izniyle yaralar sarılacaktır." dedi.

Ayrıca, programa katılan afetzedelere ikramda bulunuldu, hediyeler verildi.



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