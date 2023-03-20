Bursa’da ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde otomobille ağaca çarpan sürücü yaralandı.

Değirmendere Caddesi'nde seyir halinde olan 34 TT 438 plakalı otomobil sürücü Güvenç A. refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Güvenç A'yı Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.





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