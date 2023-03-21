Bursa'da 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 11 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu'nda 11 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.



Okula gelen sağlık ekipleri, 11 öğrenciyi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gıda zehirlenmesi yaşadıkları değerlendirilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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