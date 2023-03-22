Bursa'da Aşık Veysel anısına "Kara Toprak" konseri düzenlendi

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile geliri depremzedelere bağışlanacak Türk Halk Ozanı Aşık Veysel anısına düzenlenen "Kara Toprak" konulu konser düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef Nilüfer Göl yönetti.

Konserin ikinci yarısında sahneye çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Nida Ateş, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu performans sergiledi.

Geceye yoğun ilgi gösteren Bursalı sanatseverler Aşık Veysel'in sevilen ve unutulmayan eserlerine zaman zaman eşlik etti.

Gecenin sonunda sanatçılar Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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