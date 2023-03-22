Bursa'da huzurevi sakinleri depremzede çocuklar için atkı, bere, oyuncak, çanta yaptı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinlerinin her yıl kermes için hazırladığı el emeği atkı, bere, oyuncak ve çanta gibi ürünler bu sene depremzede çocuklara gönderilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, huzurevinde kalanlar hobi atölyelerinde daha önce kermes için ürettikleri ürünleri bu kez deprem bölgesindeki çocuklar için hazırladı.

Kolilere yerleştirilen atkı, bere, oyuncak, çanta gibi el emeği ürünler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremden etkilenen illerdeki çocuklara ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sosyal hizmet uzmanı Ümit Sir, huzurevi sakinlerinin toplumun yararına olacak her konuda ellerinden geleni yaptığını belirtti.

Yaşanan felaketin ardından depremzedelerle empati kurarak yanlarında olmak istediklerini aktaran Sir, şunları kaydetti:

"Sakinlerimiz hobi atölyelerinde yıl boyunca ürünler hazırlıyor ve bu ürünler düzenlenen kermeste sergileniyordu. Buradan elde edilen gelirle de ihtiyaçlar karşılanıyordu. Yaşanan depremlerin ardından onlar da büyük üzüntü yaşadılar. Oradakilerle empati kurdular, yardımlar sağladılar. 'Başka neler yapabiliriz?' arayışı içinde oldular. Bizlere bu yıl kermes için ürettikleri ürünleri deprem bölgesindeki çocuklara göndermek istediklerini söylediler. Biz de onlar için zemin hazırladık. Yaptıkları ürünleri kolilere yerleştirdiler, paketlediler ve gönderime hazırladılar. Bu durumdan çok mutlu oldular, onların mutluluğunu görmek bizi de çok mutlu etti."

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