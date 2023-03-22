Bursa'da Yeniden Refah Partisinden istifa eden bir grup üye AK Parti'ye katıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yeniden Refah Partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen üyeler için katılım töreni düzenlendi.



AK Parti Orhangazi İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, parti teşkilat binasında gerçekleştirilen törende, yeni üyelerden bazılarına AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu tarafından rozetleri takıldı.

Ulusu, birliğin, beraberliğin daha çok önem kazandığı bu süreçte AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen teveccühün kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılan üyelerin, güçlerine güç katacağını vurgulayan Ulusu, "Rozet takdimi yaptığımız arkadaşlarımız ve kıymetli aileleri ile yaklaşık 120 kişi bugün itibarıyla partimize katılmışlardır. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, partimize ve ailemize 'hoş geldiniz' diyorum." ifadesini kullandı.



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