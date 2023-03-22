Mudanya Belediyesi ramazan ayı öncesinde gıda güvenliği denetimi yaptı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ramazan ayı öncesinde ilçede genelinde gıda güvenliği denetimi yaptı.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında halkın daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, ekmek ve pide satılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Gramaj ve hijyen kontrolleri yapan ekipler, kurallara uygun olmayan işletmelere Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerince işlem yapılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, halk tarafından tüketimi yapılan ürünlerin sağlık ve hijyen koşullarına uyularak üretilip üretilmediğini kontrol altında tuttuklarını ve ekiplerin bu yöndeki denetimlerine devam edeceğini belirtti.

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