Osmangazi Belediyesi ramazanda İslahiye ve Antakya'da günde 4 bin kişiye iftar ve sahur verecek

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BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesi tarafından İslahiye ve Antakya'da kurulan aşevlerinde günde toplam 4 bin kişilik sıcak yemek ikram edilecek.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, ramazan ayında da gönül sofraları kurarak depremzede vatandaşlara iftar ve sahur dağıtacak.

Depremin yaşandığı ilk günlerden itibaren farklı noktalarda sıcak çorba dağıtımı yapan Osmangazi Belediyesi, 11 ayın sultanı ramazan ayı boyunca Gaziantep'in İslahiye ve Hatay'ın Antakya ilçesinde her gün 2'şer bin kişilik iftar ve sahur çıkaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ramazanın kardeşlik ve paylaşma ayı olduğunu hatırlattı.

Sofraların bereketini deprem bölgesindeki vatandaşlarla paylaşacaklarını vurgulayan Dündar, "Ramazan ayı süresince iki farklı noktada kuracağımız çadırlarda iftar ve sahur ikram edeceğiz. İslahiye'de 2 bin, Antakya'da 2 bin olmak üzere her gün 4 bin kişilik yemek çıkaracağız. Rabbim, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. İnşallah bu sıkıntı günleri hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

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