Bursa'da eski eşini ve arkadaşını öldüren polisin yargılanması sürüyor

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BURSA (AA) - Bursa'da okul müdürü olan eski karısını ve onun arkadaşını silahla vurarak öldüren, olay yerindeki bir genç kızı da yaralayan polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "tasarlayarak eski eşi öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "olası kastla nitelikli yaralama" suçundan ise 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Bilal Ağır (49), öldürülen kişilerin yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi vekilleri ve taraf avukatları hazır bulundu.

Katılanlar ve avukatları, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktul Yasemin Ağır'ın teyzesi Firdevs Ulutaş, sanığın olay günü kendisine telefon ettiğini ve yeğenini vurduğunu söylediğini anlattı.

Tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan sanık, uzun yıllar polis memuru olarak görev yaptığını anımsatarak, profesyonelliğini son ana kadar koruduğunu ileri sürdü.

Maktul Yahya Aydın'ın üzerinde silah olduğunu düşündüğünü belirten sanık Bilal Ağır, "Olayın kontrolden çıkmaması için çok uğraş verdim. Keşke onlar ölmeseydi de ben ölseydim." diye konuştu.

Sanık, olayda yaralanan Şeyma Ünlü'nün tepkisini haklı bulduğunu, ilgisi olmadığı halde yaralandığı için üzüntü duyduğunu söyledi.

Olay yerinde mermi isabet ettiği gerekçesiyle zarar gördüğü belirtilen ambulansın zararına kendisinin sebep olmadığını düşündüğünü dile getiren Ağır, yine de zararı karşılayabileceğini ifade etti.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat'ta, Sakarya Ortaokulu Müdürü Yasemin Ağır (45) ile arkadaşı Yahya Aydın (48), bulundukları aracı durduran polis memuru Bilal Ağır tarafından silahla vurularak öldürülmüş, olay yerinde bulunan Şeyma Ünlü yaralanmıştı. Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen olayın ardından polise teslim olan Bilal Ağır tutuklanmıştı.

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