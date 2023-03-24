Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUÜ veterinerlik hizmetleri ve eğitim alanlarında işbirliği yapacak

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BURSA(AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) arasında, üniversitenin Veteriner Fakültesince Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların tedavi ve tetkiklerine destek verilmesi, üniversiteli gençlere çok sayıdaki nadir tür üzerinde akademik çalışma yapma imkanı sağlanması amacıyla protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanların tedavi ve tetkiklerine Veteriner Fakültesi destek verecek. Bu sayede hayvan sağlığının korunması, BUÜ Veteriner Fakültesi öğrencilerinin de çok sayıdaki nadir tür üzerinde akademik çalışma ve mesleki uygulama yapma imkanı bulması hedefleniyor.

Açıklamada protokol imza törenindeki konuşmasına yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’de Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne (EAZA) üye 3 hayvanat bahçesinden birine sahip olduklarını belirtti.



Hayvanat Bahçesi'nin geçen yıl 718 bin ziyaretçiyi ağırladığını aktana Aktaş, şu ifadeleri kullandı:



"206 bin metrekare alanda 130 farklı türden 1000 adet hayvanımız bulunuyor. Yıl boyunca her yaştan ziyaretçiyi ağırlamanın yanı sıra özellikle öğrencilere, çeşitli etkinlikler ve eğitim programları düzenleyerek hayvan sevgisinin aşılanmasını amaçlıyoruz. Hayvan sevgisinin benimsenmesi, normal şartlarda doğada görülmesi mümkün olmayan türlerin görülmesi ve nesli tükenme tehlikesi altında olanların korunmasını sağlıyoruz. Bu protokol hem hayvan sağlığına hem de üniversiteli gençlerin eğitimine büyük katkı sağlayacak. Bu işbirliğimizin hayırlı olmasını dilerim."

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da üniversitenin bilimsel aklı ile toplumun ihtiyaçlarını uyuşturmaya çalıştıklarına değinerek, zaman zaman da Büyükşehir Belediyesi ile bir araya gelip ihtiyaç hissedilen alanlarda işbirlikleri yaptıklarını ifade etti.



Rektör Kılavuz, imzaladıkları protokolün iki kuruma da katkı sağlayacağını belirterek, katkıları nedeniyle Aktaş’a teşekkürlerini iletti.



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