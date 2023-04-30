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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da TÜGVA'nın "Kitap Kurdu" yarışmasının sınavı yapıldı

AA

Bursa'da TÜGVA'nın "Kitap Kurdu" yarışmasının sınavı yapıldı

BURSA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencilerin katıldığı ödüllü "Kitap Kurdu" yarışmasının yazılı sınavı Bursa'da yapıldı.

Bursa'da Erdem Bayazıt Ortaokulu'na gelen öğrencilere daha önce okumaları için belirlenen 5 kitaptan hazırlanmış 100 soru soruldu. 100 dakika süren sınavda öğrenciler başarılı olabilmek için ter döktü.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve Ortaokul Koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, gazetecilere, Türkiye geneli düzenlenen yarışmanın Bursa'da da yapıldığını söyledi.

Öğrencilerin kitap okumasına yönelik hazırlanan etkinliğin TÜGVA'nın vizyon projelerinden birisi olduğunu vurgulayan Kaya, "Kitap Kurdu projemizde öğrencilerimiz daha önceden belirlemiş olduğumuz beş kitabı okuyorlar. Okumuş oldukları kitaptan da bugün gerçekleştirdiğimiz gibi bir sınava tabi oluyorlar. Akabinde de Türkiye derecelendirilmesi, illerin derecelendirilmesi, ilçelerin derecelendirilmesiyle beraber öğrencilerin bu okumuş oldukları kitaptan kazanımlarını bir nevi ödüllendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'de 115 bin öğrencinin bu sınava başvurduğunu belirten Kaya, "Şu anda Türkiye'nin 81 ilinde, 571 ilçesinde bu sınav icra ediliyor ve binlerce salonda öğrencilerimiz bu sınavlara giriyorlar. Kitap Kurdu yarışmamız vakfımızın vizyon projelerinden. Biz bunu lansmanını 11 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapmıştık. Yaklaşık beş aylık bir süreç. Tabii ülkemiz büyük bir afetten geçti. Bu afetle beraber teşkilatlarımız afet bölgesine aktif bir şekilde çalışmaya gittiği için kitap kurdu sınav sürecimizde yaklaşık bir ay gibi erteledik." diye konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfı Ortaokul Koordinatörlüğü olarak gerçekleştirdikleri Kitap Kurdu projesinin sürecini bugün nihayete erdirdiklerini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Sınav sonuçlarını açıkladıktan sonra yaz okulumuz geliyor. 17 Haziran'da okullarımız kapanıyor. Okullar kapanır kapanmaz 19 Haziran'da Türkiye'nin 81 ilinde 300 bin öğrencimizle yaz okullarımıza Bismillah diyeceğiz. Türkiye Gençlik Vakfı inovatif bir vakıf. Sürekli kendini geliştiren bir vakıf. Gençlerle sürekli iç içe olan bir vakıf ve bu sayede de yapmış olduğumuz çalışmalarda gençliğe değer kattığımızı düşünüyoruz. İnşallah durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kaya, sınav sonuçlarının 10 Haziran'da yaz okullarının lansman programında açıklanacağını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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