Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da Ertuğrul Bey Meydanı açılış töreninde konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "O hamburger masalarında bu FETÖ'cülerin hangi liderleriyle, imamlarıyla görüştü devletin kayıtlarında var. İşte o kirli pazarlıklarla şimdi iktidara geleceklerini zannediyorlar." dedi.

Bursa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Varank, Osmangazi ilçesinde Ertuğrul Bey Meydanı'nın açılış törenindeki konuşmasında, 21 yıldır her türlü vesayetle mücadele etmek için yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nı yükseltmek için mücadele ettiklerini anlatan Bakan Varank, "Bakınız ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi bayrağıyla, kendi cumhurbaşkanıyla uluslararası bir toplulukta bu sene temsil edildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ülkelerinin yanında biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını gördük." diye konuştu.

Bunu yapabilmenin kolay bir şey olmadığını ifade eden Mustafa Varank, şunları kaydetti:



"Bunu yapabilmek yürek ister, cesaret ister. Dünyadaki egemen güçlere, 'bir dakika sen ne yapıyorsun' diyebilmeyi gerektirir. İşte bizim öyle bir liderimiz var ki, Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkeye öyle bir liderlik yapıyor ki millet mevzubahis olduğunda, Türkiye mevzubahis olduğunda ecdat mevzubahis olduğunda, medeniyetimiz mevzubahis olduğunda kimsenin ağzına bakmıyor, kimseden çekinmiyor. Doğrusu neyse onu söylüyor. Türkiye'nin çıkarı neyi gerektiriyorsa onun gereğini yapıyor. İşte böyle bir lidere bizim sahip çıkmamız lazım."

Türkiye'nin kimliksiz, kişiliksiz, köksüz bir ülke olmadığını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Bizim ecdadımız dünyaya nam salmış. Bu eserleri meydana çıkarmış. Eğer biz kökümüzü unutursak, ecdadımızı unutursak bizim gidebileceğimiz hiçbir yolumuz olmaz. Onun için yolumuza kararlılıkla devam etmemiz lazım. Ama bunu yapabilecek Türkiye'de de bir tane lider var. O tecrübeye sahip, o cesarete sahip, o bedeli şimdiye kadar ödeyerek gelecekte nelerin elin altına taşını koyabileceğini gösteren bir lider olması lazım. O da sayın Cumhurbaşkanımız. Bugün Türkiye'nin otomobilini elektrikli yaptık. Bizim evlatlarımız, gençlerimiz bunun hidrojen ve çalışanını yapsın istiyorsak, uzaya imece uydumuzu gönderdik ama bizim çocuklarımız, evlatlarımız, insanlı uzay misyonlarını yerine getirsin istiyorsak onun adresi Recep Tayyip Erdoğan'da. O ufuk, o vizyon, o cesaret bir tek onda var. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız."

14 Mayıs'ta çok farklı bir Türkiye'ye kapı aralanacağını dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Şu pazarlık siyasetini görüyorsunuz değil mi, kirli pazarlık siyasetini. Adam çıkıyor 'sana 2 tane bakanlık verdim...' Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını karpuz dilimi dağıtır gibi dağıtıyor. Onun milletvekillerini şu listeye koyuyor. Bu milletvekillerini öbür listeye alıyor. Bunu niye yapıyor biliyor musunuz? Sadece iktidara gelebilmek için yapıyor. 'Ben o iktidar koltuğunu bir ele geçireyim. Ben oyunlardan bir istifade edeyim.' Sadece bunun derdiyle siyaset yapıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin hizmet siyaseti yaptığını belirten Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu millet hizmetin de yatırımın da en iyisine layık ve biz size hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Ama bu kirli pazarlıkları o kadar ileri noktalara götürdüler ki. Baktılar o fasit dairede kendi aralarındaki pazarlıklar yetmiyor. 'Bu fasit daireye, bu kumar masasına yenilerini eklememiz lazım' dediler. Kimle pazarlık yapıyorlar şu anda? PKK ile pazarlık yapıyorlar. Kandil'deki sözde PKK yöneticileri her gün açıklama yapmıyor mu? Ne diyorlar? '14 Mayıs'tan sonra başka bir Türkiye olacak.' Ne diyorlar? 'Hapisteki bütün teröristler çıkacak' diyorlar mı? İşte bu pazarlıklar şu anda o kadar ileri boyutlara taşındı ki FETÖ ile pazarlık yapıyorlar, FETÖ ile. FETÖ'cülerin hepsi bakıyorsunuz sosyal medyada paylaşımlar yapıyor, 14 Mayıs'ı hedef gösteriyor. '14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye döneceğiz' diyor. Bu Kılıçdaroğlu var ya, hatırlıyor musunuz Amerika'ya gitti. 'Ben teknoloji görmeye gittim' dedi ama aslında hamburger yemeye gitmiş. Ama o hamburger bildiğiniz hamburger değil. O hamburger masalarında bu FETÖ'cülerin hangi liderleriyle, imamlarıyla görüştü devletin kayıtlarında var. İşte o kirli pazarlıklarla şimdi iktidara geleceklerini zannediyorlar. Ama bizim milletimiz teröristleri bu ülkede iktidara getirir mi? Getirmez. Bizim milletimiz feraset sahibidir. Bizim milletimiz öngörülüdür. Bizim milletimiz ay yıldızlı al bayrağına bağlıdır. Ama bu teröristlere fırsat vermez."

- "Milletten gizli saklı siyaset yapılmaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise 14 Mayıs'taki tercihin sadece bir iktidar ve sandıktan bir irade çıkarmak olmadığını belirtti.

İstikrarın adının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Ala, "Türkiye'de yine İstikrar devam edecek ve Türkiye hizmetlerle mi buluşacak? Yoksa her sabah kalktığında bu kaos masasının o ona şunu dedi, bu buna bunu dedi, sonra masadan kalktılar, 'kumar masası' dediler, sonra da masaya tekrar oturdular hikayeleriyle mi 5 yıl geçecek? Asıl mesele bu. Asıl mesele Türkiye'nin önü açılacak mı, arkası desteklenecek mi yoksa Türkiye 5 yılını 90'lı yıllarda olduğu gibi kavgayla, gürültüyle, dedikoduyla, uyuşmazlıkla mı geçirecek. Yapacağınız tercih bu." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın 1,5 yılda adayını zor belirlediğini ifade eden Ala, şunları söyledi:

"O adayı belirledikten sonra masayı da 1,5 günde dağıttılar. Sonra 2 gün sonra tekrar geldi oturdular. Tam 7 kişi mi, 6 kişi mi belli değildi. Masanın örtüsünü bir kaldırdılar altından HDP çıktı. Onlarca ay bu tartışmaları yaptınız. O zaman milletten gizli saklı siyaset yapılmaz. Eğer milletten gizli saklı yaparsanız millet de o zaman şunu sorar. Kime ne söz verdiniz? Kiminle ne konuştunuz? Çıkın onları anlatın. Bunların hepsinin milletin gözü önünde olması lazım. Çünkü buralar bize emanet, milletimizin emaneti. Buralar bizim mülkümüz değil. Biz onlar adına iş yapıyoruz."

Programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, bazı AK Parti milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.





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