Bursa'da "2. Dragon Cup Festivali" 10 Haziran'da Gököz Göleti'nde yapılacak

BURSA (AA) - Bursa’da bu yıl ikincisi organize edilen Dragon Cup Festivali, Keles ilçesindeki Gököz Göleti'nde 10 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Organizasyon müdürü Mustafa Yiğit Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, organizasyonun ikinci yılında katılan takım sayısını artırdıklarını bildirdi.



Kalın, “Dragon Cup, su üzerinde gerçekleştirilecek yarışların yanında kurumsal ilişkilerin kurulduğu, markalama çalışmalarının yapılabileceği ve ana sahne etkinlikleriyle katılımcılara kurumsal bir hafta sonu geçirme fırsatı sunuyor. Tamamen kurumsal firmalara yönelik hayata geçirilen izole bir etkinlik olduğundan sivil girişlere izin verilmeyecek. Geçen sene 21 takım ile start verdiğimiz etkinlikte bu sene 30 ekibe şimdiden ulaştık." ifadesini kullandı.



Festivalde yarışacak takımların antrenmanlarını Dağyenice Göleti’nde gerçekleştirileceğini duyuran Kalın, bu bölgede her ekibe sundukları ücretsiz 2 saatlik eğitimle takımları yarışabilir düzeye getirdiklerini aktardı.



Kalın, katılımı kesinleşen takımların eğitimlerinin mayıs ayı itibarıyla başladığını, şehir dışından organizasyona katılmak isteyen profesyonel ekipleri bu aşamada geri çevirdiklerini, kurumsal yapıların korunması ve rekabetin hakkaniyetli olması adına daha amatör düzeydeki katılımcılar ile bu coşkuyu yaşamaya ve şehirde bu kültürün de oluşması adına çalışmaya devam edeceklerini belirtti.



Bursa’da bu anlamda profesyonel bir hamle olduğunda yarışları şehir dışından gelecek profesyonel ekiplere açarak rekabeti zirveye çıkarmayı planladıklarını duyuran Kalın, şunları kaydetti:



"Bu yıl geçen senenin iki katı insanı ağırlamayı öngörüyoruz. Bu kalabalığın göl kenarında yığılma oluşturmaması için led ekranlar ve canlı yayınlarla heyecanı dijital arenaya taşımak için de gereken altyapıyı sağladık. Katılan herkesin eğlenmesi anlamında oldukça iyi bir hazırlık yapıldı. Bunun yanı sıra geçen seneden farklı olarak yarışlarımız Türkiye Kano Ferderasyonu himayesinde olacak ve resmi kano hakemleri yarışları yönetecek. Sportif anlamda da bu yeniliğin şehrimizde farklı bir hava oluşturacağını düşünüyoruz."

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