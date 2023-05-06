Bursa'da sanayi sitesinde 3 iş yeri ve 3 araç yandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında, 3 iş yeri ve 3 araç kullanılmaz hale geldi.

Sinanbey Mahallesi'ndeki Metal Sanayi Bölgesi'nde bir oto boya işletmesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki iki iş yerine sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Söz konusu 3 iş yeri ile iki minibüs ve bir otomobilin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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