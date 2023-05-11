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AK Partili Hayati Yazıcı ve Efkan Ala Bursa'nın tarihi çarşısında esnafla bir araya geldi

AA

AK Partili Hayati Yazıcı ve Efkan Ala Bursa'nın tarihi çarşısında esnafla bir araya geldi

BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Siyasetimizin temelinde millet var. Millet ne diyorsa o. Yola çıktık böyle dedik, bugün de böyle diyoruz. Türkiye'ye sağladığımız kazanımların arkasında bu bakışımız var." ifadesini kullandı.

Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın da katılımıyla Tarihi Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı esnafı ile Fidan Han'da düzenlenen kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de sessiz yığınların sesi olduklarını belirten Yazıcı, hep açık ve şeffaf olduklarını kaydetti.

Yazıcı, AK Parti'nin faaliyetlerinin temelinde insanın bulunduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Siyasetimizin temelinde millet var. Millet ne diyorsa o. Yola çıktık böyle dedik, bugün de böyle diyoruz. Türkiye'ye sağladığımız kazanımların arkasında bu bakışımız var. Bu iş görme tarzımız önemli faktörlerden biri. Değiştirmediğimiz, el atmadığımız hiçbir alan, hiçbir konu yok. Çünkü bizim siyasetimiz kapsayıcı, kuşatıcı. Türkiye'ye topyekun bakıyoruz. Biz 'Her şey Türkiye için' derken, vatanımızın bölünmezliğinin, milletimizin bütünlüğünün vurgusunu yaptık. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Böyle yürüyoruz ve Türkiye'yi önemli ölçüde bir yerden aldık, bir yere getirdik. Çok iş ürettik, çok hizmet ürettik. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde kendinden söz ettirecek kazanımları, sizlerden aldığımız güç ve destekle bu güzel yurdumuza, aziz milletimize kazandırmayı başardık."

Hayati Yazıcı, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne dikkati çekti.

Seçimlerin hepsinin önemli olduğunu ancak bunun ayrı bir hayati öneminin bulunduğunu ifade eden Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet bu milletin en kıymetli kazanımıdır. Birinci en kıymetli kazanımı, Kurtuluş Savaşı'nı hep birlikte başarmış olmamızdır. Kurtuluş Savaşı'nı bu milletin topyekun, yedi düvele karşı imkansızlıklar içinde savaşarak kazanmış olması en kıymetli kazanımız. Ondan sonra ikinci kazanım Cumhuriyet'in kuruluşu ve bu millete armağan edilişidir. 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçim 100'üncü yılın son seçimi, bu bakımdan önemli. Aynı zamanda Cumhuriyet'in kuruluşunun ikinci yüzyılının ilk seçimidir. Bu önemli ve çok partili demokratik hayatımızda dönüşümün gerçekleştiği, 'Yeter söz milletin' diyerek yola çıkan Menderes ve arkadaşlarını emaneti, milletten aldığı yetkiyle devralmak suretiyle Türkiye'nin yönetimini üstlendikleri 1950 seçimi de 14 Mayıs'ta yapılmıştır. İşte bu tarihi noktaları birleştirdiğimizde tarih bakımından önemli."

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kadrosunun "işkolik" olduğunu dile getirerek, "Biz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milletin hukukunu korumak, insanımızın hayat standardını yükseltmek, önündeki sosyoekonomik engelleri ortadan kaldırmak, özetle sofrasındaki ekmeği büyütmek için bir araya gelen kadrolarız." dedi.

- Ala'dan istikrar vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik yapmış kadim bir kent olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandık başına gideceğini anımsatan Ala, "Türkiye 20 yıldır kendi ekonomisini, siyasetini garantiye aldı. Yani bugün muhtıralar, Türkiye'nin siyasi atmosferini zehirleyen bildiriler verilmiyor artık." diye konuştu.

Ala, esnafın istikrar istediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"O bakımdan önümüzdeki dönemde bu kadar karmaşık bir coğrafyada yani bizim coğrafyamız, bizim komşularımız, biz Hollanda değiliz, Belçika, Almanya, Danimarka, Norveç değil bizim komşularımız. Suriye 10 yıldır yanıyor. Bizim komşumuz Irak 30 yıldır toparlanamıyor. Ukrayna ile Rusya arasında savaş var. Bizim komşumuz Ermenistan, daha Azerbaycan topraklarını yeni kurtardı. Yani istikrar adası olarak bu ülke devam ediyorsa bu sizin sandıktan çıkardığınız istikrardır ve onu iyi kullanan, iyi değerlendiren, milletinin hedeflerine doğru gitmesi için elinden geleni yapan bir Cumhurbaşkanı'mız, onun kadroları."

Türkiye'nin istikrarına devam etmesi gerektiğini vurgulayan Ala, "Biz otobanda yol alırken dünyadaki gelişmeler dolasıyla ara sıra stabilize yola girebiliriz ama o ara yoldur, ana yol değil. O stabilize yoldan otobana çıkaracak olan yine biziz, yine istikrardır. Yeter ki milletimiz Türkiye'ye sandıkta bir istikrar hediye etsin." değerlendirmesini yaptı.

Ala ve Yazıcı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı kahvaltının ardından bölge esnafını ziyaret etti.

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