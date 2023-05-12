Bakan Varank, B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi Tanıtım Programı'nda konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank, B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi Tanıtım Programı'nda konuştu:

AA

Bakan Varank, B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi Tanıtım Programı'nda konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de AR-GE'nin, inovasyonun hamisi bir bakanlık olarak elbette biz de akıllı şehirciliği çok önemsiyoruz. Türkiye'den hem akıllı şehircilik teknolojileri geliştiren yeni şirketler çıkmasını, start-uplar çıkmasını sağlamaya ama aynı zamanda bu yapılan uygulamaların da Türkiye'de belediyeler tarafından kullanılmasına destek vermeye çalışıyoruz." dedi.

Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, dünyada artık teknolojinin her alana dahil olduğunu söyledi.

Bütün iş yapma şekillerinin teknolojiyle farklılaştığını, daha verimli hale geldiğini belirten Varank, bu manada akıllı şehirciliğin de aslında bir şehirde verimi ve konforu artırmak, şehirleri ileriye taşıyacak en önemli konulardan biri haline geldiğini kaydetti.

Varank, bir zamanlar akıllı şehirciliğin sadece sinyalizasyon sistemlerinin otomasyonu olarak görüldüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Hayatın her alanına akıllı şehir uygulamaları, teknolojileri değmeye başladı. İşte sayaç okuma okumalarından farklı verimlilik uygulamalarına hatta artık şehrin dahil olduğu plebisit seçimlerinin bile yapılabildiği farklı uygulamalar artık teknolojiyle beraber akıllı şehircilik anlamında gündeme gelmeye başladı. Benim açımdan ne ifade ediyor? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de AR-GE'nin, inovasyonun hamisi bir bakanlık olarak elbette biz de akıllı şehirciliği çok önemsiyoruz. Türkiye'den hem akıllı şehircilik teknolojileri geliştiren yeni şirketler çıkmasını, start-uplar çıkmasını sağlamaya ama aynı zamanda bu yapılan uygulamaların da Türkiye'de belediyeler tarafından kullanılmasına destek vermeye çalışıyoruz. İşte farklı büyükşehir belediyelerimizle yaptığımız akıllı şehircilik uygulamaları var, desteklerimiz var ama Türkiye'nin ilk akıllı şehircilik odaklı teknoparkının da İstanbul'da Esenler Belediyemizle beraber temelini attık. Burada özellikle genç kardeşlerimizin, teknoloji tabanlı girişimcilerin yeni ürünler geliştirip bunları pazarlamasını, bunları biraz da iddia olarak yurt dışına da taşıyacak şekilde geliştirmesini istiyoruz."

- "Gençleri yazılım konusunda destekliyoruz"

Her şeyin temelinde insanın olduğunu vurgulayan Varank, "Akıllı şehircilik teknolojileri, ürünleri kendi kendine ortaya çıkmıyor, uzaydan da gelmiyor. Dolayısıyla bunları geliştirecek olan yeni insan. Burada insan kaynağına yatırım yapmak üzere de çok farklı uygulamalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Türkiye'de daha fazla yazılımcı yetiştirebilmek için farklı uygulamaların olduğuna işaret ederek, "Bunlardan biri 42 okulları. Tamamen bir eğitmen olmadan kendi kendinize sıfırdan yazılım öğrendiğiniz, hiçbir okul mezunu olmasanız bile ilkokul diploması da dahil sadece matematik zekanızı ölçen, algoritmik zekanızı ölçen bir teste girerek katılabildiğiniz bir okulla biz 3 senede sizi yazılımcı olarak yetiştiriyoruz. Hoca yok, eğitmen yok. Ders saatiyle ilgili yoklama yok ama gençlerimiz kendinden beraber öğrenme, birbirinden öğrenme metoduyla ve oyunlaştırılmış bir sistemle, proje bazlı bir sistemle yazılım öğreniyorlar. Ortalama 2,5 senede mezun olan arkadaşlarımızın iş bulma garantisi de yüzde 95. İşte bunun gibi çok farklı destekleri biz gençlerimize veriyoruz." ifadesini kullandı.

Açık kaynak platformuyla Türkiye'nin ihtiyacı olan yazılımların açık kaynak temelli geliştirilmesini sağladıklarını aktaran Varank, gençleri bu işlerin odağına çekmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Varank, şehir kuluçkalarının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Kuluçkalar, ön kuluçkalar, bunun gibi mekanları kurarak gençleri buraya çekmek, ticarileşebilecek fikri olan gençleri desteklemek, onlara bir masa vermek, bir bilgisayar vermek ama bunun yanında onları yönlendirecek, liderlik edecek. Bir şirket nasıl kurulur, bir iş nasıl iş planı çıkarılır; bunları öğretecek. Kaynak nasıl bulunur, fon nasıl bulunur, projelere nasıl başvurulur, bunun gibi bir iş nasıl aslında farklı paketlenirse daha iyi satar? Bunları da gösterecek mentorlarla bu tip şehir kuluçkaları gençleri bu işlere yönlendirmek için en önemli alanlardan biri. İşte biz aslında 21 senedir bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz iktidar olduğumuzda bu ülkede sadece 2 teknopark vardı. Bu 2 teknoparkta sadece 680 kişi çalışıyordu. Bugün Türkiye'de 98 teknopark var, 8 binden fazla firma var, 90 bin araştırmacı teknoparklarda çalışıyor. İşte bir yandan bu altyapılara yatırım yaparken ama aynı zamanda işte gençleri bu alanlara yönlendirecek faaliyetler yapıyoruz."

Bakan Varank, TEKNOFEST yarışmalarına 1 milyon gencin katıldığını, bunun dünyada örneğinin az bulunduğunu belirtti.

- "Togg gibi nice projeleri Bursa'ya kazandıracağız"

Türkiye'nin otomobili Togg'a milletin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Varank, "Yaklaşık 1 aydır arabaya yüzlerce genç bindirdim. Zaten bir rekor kırmışız, dünyanın en çok ellenen arabası benim arabam olmuş." dedi.

Varank, teknolojinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleneksel olarak bir otomobil firması olarak yolumuza artık devam etme şansınız yok. Ortaya bir yenilik koymanız lazım. Peki 100 yıldır var olan bir şirket artık neredeyse devletten daha fazla bürokrasi içeren bir şirket bu yeniliği ortaya koyabilir mi? İnovasyonu ortaya koyabilir mi? Mümkün değil. İşte girişimcilik aslında şirketlerin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri inovasyonu elde etmeleri için de kullanacakları ana unsur. Togg'da böyle bir proje aslında. Start-upların geliştirdikleri teknolojileri araçlarına entegre ederek daha katma değer üretecekler. Ürünlerini daha cazip hale getirecekler. Belki çok müzik sevmeyi, dinlemeyi seven bir insan sadece TRT Dinle'yi indirebildiği için bu arabayı alırken bunu tercih edecek. Onun için katma değer teknolojide, inovasyonda bunu da işte Türkiye'nin otomobili güzel bir şekilde başaracak."

Togg'un özellikle yerlilik konusunda eleştirildiğine değinen Varank, "Asıl önemli olan bunun Türkiye'nin fikri mülkiyet hakları bize ait olan bir projesi olması. İstediğin teknolojiyi getirip bu araca entegre edebilirsin. Kimseden izin almana gerek yok. Siz dünyanın diyelim ki en iyi dikiz aynasını da yapsanız Renault'ya bu dikiz aynasını satabilmeniz için genel merkezinden izin almanız lazım. Türkiye'nin otomobili fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olduğu için bu teknolojileri alıp kendine entegre edecek ve otomotiv endüstrisi değişirken, dönüşürken çok farklı bir boyutta rekabetçi özelliklerini ön plana çıkaracak. Bunun gibi nice projeleri biz Bursa'ya kazandıracağız." değerlendirmesini yaptı.

Varank, Togg gibi projelere siyasi hasım olarak bakılmaması gerektiğini belirterek, "Bunlar Türkiye'nin projeleri, değerleri. Hepimiz öleceğiz. Bizim çocuklarımıza, torunlarımıza geride bıraktıklarımız bu işler olacak. Bu vizyonu bırakırsak netice elde ederiz. 'Bunu İtalya'dan getiriyorsun' dediklerinde buna ne cevap verebilirsin ki İtalya'dan getirmiyorum. Bu tartışmalarla bu projeleri gölgelemek hiç hoş değil ama yeni nesil bu tartışmalara takılmıyor, onu da görebiliyorum." ifadesine yer verdi.

Seçimlere de değinen Varank, 14 Mayıs'ta milletin doğru tercihi yapacağına inandığını söyledi. Bakan Varank ayrıca, programa katılan gençlere 10 gigabayt internet hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi hakkında bilgi verilen program, merkezin açılışının gerçekleştirilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya çıktığı, terörün gölgesinde kalan bir seçime gidiyoruz
YEREL HABERLER Bakan Varank: Kasetlerin, kumpasların piyasaya ...
Refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki anne ile 2 kızı yaralandı; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki anne ile 2 kızı ...
Damat ve geline düğünde cenaze merasimi şakası
YEREL HABERLER Damat ve geline düğünde cenaze merasimi şakası
Özcan Deniz, Togg'la sahneye çıktı
YEREL HABERLER Özcan Deniz, Togg'la sahneye çıktı
Bursa'da Togg sahneye çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da Togg sahneye çıktı
BAKAN VARANK: EN PAHALI MEZAR YERİNİ BİLE CHP'Lİ BELEDİYELER SATIYOR (2)  
YEREL HABERLER BAKAN VARANK: EN PAHALI MEZAR YERİNİ BİLE CHP'Lİ ...
Bakan Varank: En pahalı mezar yerini bile CHP'li belediyeler satıyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: En pahalı mezar yerini bile CHP'li ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Bursa'da konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Bursa'da konuştu:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da ...
Kılıçdaroğlu: İlk kez bir otoriter yönetimi, demokratik yollarla değiştirme şansını yakalayacağız
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: İlk kez bir otoriter yönetimi, ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık ...
AK Parti Bursa İl Başkanlığının hazırladığı video klip sosyal medyada paylaşıldı
YEREL HABERLER AK Parti Bursa İl Başkanlığının hazırladığı video ...
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Bursa'da konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Bursa'da konuştu:
Bakan Varank, Bursa'da "Tahanlı Pide Yeme Yarışması"na katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa'da "Tahanlı Pide Yeme ...
Bursaspor, Sütaş'la sponsorluk anlaşması imzaladı
YEREL HABERLER Bursaspor, Sütaş'la sponsorluk anlaşması imzaladı
Millet İttifakı, Bursa'da miting düzenledi
YEREL HABERLER Millet İttifakı, Bursa'da miting düzenledi
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü, eşi ve 3 yaşındaki kızları yaralandı 
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü, eşi ve 3 ...
Bursa'da genç kızın öldürülmesiyle ilgili davada iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Bursa'da genç kızın öldürülmesiyle ilgili davada iki ...
Bursa'da çekyatta uyuyan babasını tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Bursa'da çekyatta uyuyan babasını tüfekle öldüren ...
AK Parti'li Efkan Ala, Kuzey Makedonya'dan gelen Türk STK temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER AK Parti'li Efkan Ala, Kuzey Makedonya'dan gelen Türk ...
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları ...
Bursa'da cinayet sanığına yeniden yargılamada da müebbet hapis verildi
YEREL HABERLER Bursa'da cinayet sanığına yeniden yargılamada da ...
AK Partili Hayati Yazıcı ve Efkan Ala Bursa'nın tarihi çarşısında esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Partili Hayati Yazıcı ve Efkan Ala Bursa'nın ...
Bursalı lise öğrencilerinin roketi "Merküt" TEKNOFEST'te birincilik için yarışacak
YEREL HABERLER Bursalı lise öğrencilerinin roketi "Merküt" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.