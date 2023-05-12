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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Çağlar Özkan

Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 13, Auguste 11, Andrews 7, Dudzinski 15, Yiğitcan Saybir 9, Ömer Utku Al 8, Clemmons 2

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 8, Ennis 14, Toure 12, Doyle 22, Manek 14, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Tolga Geçim, Ege Demir 2, Gray 12, Berk Uğurlu 8

1. Periyot: 20-19

Devre: 43-43

3. Periyot: 63-67





BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor'u 92-77 yendi.

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