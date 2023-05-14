Türkiye sandık başında

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BURSA (AA) - Bursa, Bilecik ve Kütahya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla oy verme işlemi sürüyor.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalye kullanan ortopedik engelli vatandaşlar ile yatalak hastalara oy kullanacakları okula ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Engelliler Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda 20'si ambulans, 100'e yakın araçla önceden başvuru yapan 700'e yakın vatandaşa hizmet götürüldü. Ambulanslarla okullara taşınarak sedyelerle sandık başına getirilen vatandaşlar, oylarını kullandı.

Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Haraççı Sokağı'nda ikamet eden 90 yaşındaki Nuriye Şakar da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından üçüncü kattaki evinden sedye ile alınıp, ambulansla Haşim İşcan İlkokuluna getirildi. Sedye ile sandık başına taşınan Şakar, oyunu kullandıktan sonra tekrar evine bırakıldı.

- Ameliyat olduğu hastaneden özel izinle çıkarak oyunu kullandı

Bursa Şehir Hastanesinde 24 Nisan'da beyin tümörü ameliyatı olan 72 yaşındaki Mustafa Güre de doktorlarının verdiği özel izinle oy kullanmaya geldi.

Hastaneden çıkıp Yenişehir ilçesine gelen Güre, Tahirağa İlkokulundaki 1141 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Vatandaşlık görevini yerine getiren Güre, tedavisi için tekrar Bursa Şehir Hastanesine gitti.

- Seçmen sayısı az olan yerlere de sandık kuruldu

Bursa'nın "dağ yöresi" ilçeleri Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles'in uzak kırsal mahallelerinde, seçmen sayısı az olmasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sandık kuruldu.

Orhaneli ilçesinin kırsal Kusumlar Mahallesi'nde de listede yer alan 65 kişinin oy kullanması için muhtarlık binasına 1063 numaralı sandık konuldu.

Dağ yöresinin diğer uzak kırsal mahallerinde de oy kullanma işlemi devam ediyor.

- Bilecik ve Kütahya'da "seyyar sandık" uygulaması

Bilecik'te hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

İl Seçim Kurulu görevlileri, Ertuğrulgazi ve Cumhuriyet mahallelerinde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan vatandaşların evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini seçmenin bulunduğu odadaki sehpa üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Bilecik merkezde sandık başına gidemeyenler için oluşturulan 8801 numaralı sandıkta 26 seçmenin oy kullanacağı öğrenildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde de seyyar sandık uygulamasıyla engelli ve yaşlı vatandaşların oy kullanmaları sağlandı.

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