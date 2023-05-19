Bursa ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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BURSA (AA) - Bursa, Çanakkale, Bilecik, Kütahya, Balıkesir ve Yalova'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.



Bursa'da Kent Müzesi önünde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy'un günün önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törende, çok sayıda genç, ay yıldızlı tişörtleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Programa, Vali Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

- Çanakkale

Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kalkan, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaştırılarak Çanakkale ruhunun yeniden yeşertildiği gün olduğunu söyledi.

Törende, Vali İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Baro Başkanı Hande Keskin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.

Çelenk töreni sonrasında katılımcılar, bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi.

- Bilecik

Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, meydandan Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'ne kadar gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe, Vali Vekili Akgün Corav, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, diğer ilgililer ile sporcular, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde devam eden programda konuşan Özdemir, "19 Mayıs, milletimizin, tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır." dedi.



CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün de yer aldığı tören, öğrenciler tarafından şiirler okunması ve spor gösterileriyle tamamlandı.

Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde de törenler düzenlendi.

- Kütahya

Kütahya'daki törenler kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, Dumlupınar Spor Salonu'nda kutlama programı yapıldı.

Vali Vekili Mustafa Güney, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, vatandaşlar ile öğrencilerin bayramını kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ercan Şirin, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Atatürk'ü anmanın yanında anlamanın da önemine değindi.

Program, şiirlerin okunması, Gençlik Haftası'nda düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesi, sporcu grupları ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bando Takımı gösterileriyle sona erdi.

- Balıkesir

Balıkesir'deki program, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Kurtdereli Spor Salonu'nda başladı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, şiir dinletileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının ve halk oyunları gösterileri ve "Memleketim" türküsünün söylenmesinin ardından sona erdi.

Edremit ve Bandırma ilçelerinde de etkinlikler gerçekleştirildi.

- Yalova

Yalova'daki kutlamalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kılıç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı.

Gençlerin şiirlerini okuması ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin Vali Muammer Erol tarafından verilmesinden sonra programda, karate takımının gösterisi izlendi.

Yalova Belediyesince hazırlanan Kent Müzesi'ndeki sergi ile kitap fuarının açılışıyla son bulan törene, Garnizon Komutanı Deniz Albay Cenk Topuz, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, CHP'den milletvekili seçilen Tahsin Becan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci, sporcu ve vatandaşlar katıldı.

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