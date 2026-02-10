Bursa'da arkadaşını darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arkadaş arasında çıkan kavgada, bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde, B.K. (43) arkadaşının evine taş atarak camı kırdı.
Bunun üzerine evden çıkan N.B. (50) ve M.B. (45), sopayla başına vurarak Barış K.'yı yaraladı.
Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürülen yaralı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yakalanan N.B. ve M.B, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
