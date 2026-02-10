Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da arkadaşını darbeden 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arkadaş arasında çıkan kavgada, bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 21:06 Güncelleme: 10.02.2026 - 21:06
        Bursa'da arkadaşını darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arkadaş arasında çıkan kavgada, bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde, B.K. (43) arkadaşının evine taş atarak camı kırdı.

        Bunun üzerine evden çıkan N.B. (50) ve M.B. (45), sopayla başına vurarak Barış K.'yı yaraladı.

        Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürülen yaralı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Yakalanan N.B. ve M.B, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

