        Bursa Haberleri

        Bursa'da 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 00:28 Güncelleme: 11.02.2026 - 00:28
        Bursa'da 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu.

        İlçeye bağlı Güzelyalı Yalı Mahallesi Burgaz Caddesi'nde, oğlu M.B.G (5) ile denize atlayan S.G. (30) bir süre sonra sudan kendi imkanıyla çıktı.

        Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen S.G'nin oğlu boğuldu.

        Denizden çıkarılan çocuğun cesedi, hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

