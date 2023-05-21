Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da Barakfakih Hazretlerini Anma Programı'nda konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Deprem bölgesinde farklı siyasi anlayışta olan vatandaşlarımız var diye onlara etmedik hakaretleri bırakmayanlar da var. Biz onlardan olmayacağız. Biz heybemizde ne varsa bunun bir kısmını karınca kararınca vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Kestel ilçesinde, Barakfakih Hazretlerini Anma Programı'na katılan Varank, önce Barakfakih'in mezarında dua etti.

Daha sonra kazandan vatandaşlara pilav ve tatlı dağıtan Varank, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, ecdadın bu toprakların üzerinden hilalin gölgesinin eksik olmasın diye canlarını, mallarını feda ederek bu aziz yurdu vatan kılmak için büyük bir mücadele verdiklerini hatırlattı.

Bu mücadelenin manevi mimarlarının olduğuna dikkati çeken Varank, "Sadece elinize kılıcı alıp, süngünüzü takıp canınızı vererek fetih yapamazsınız. Manevi olarak da bu toprakları fethetmenin yolu Allah dostlarıyla oldu. Barakfakih Hazretleri de Bursa'nın manevi fatihlerinden bir tanesi. Allah cedlerimize, atalarımıza ve evliyaullaha rahmet eylesin. İnşallah onların bize gösterdiği yolda yolumuza aynı kararlılıkla devam etmeyi bizlere de nasip eylesin." dedi.

Varank, ay yıldızlı al bayrağın bu ülkenin üzerinde her zaman dalgalanması için aziz milletin vereceği destekle Türkiye'nin yoluna kararlılıkla devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ceddimizin bize bıraktığı manevi mirası da aynı kararlılıkla sizlerin desteğiyle devam ettireceğiz. Bizim medeniyetimizin değerleri var. Biz inanıyoruz ki ekmeğimizi bölüşürsek soframızda garip gurabayı misafir edersek onları da bizim sahip olduklarımızdan nasiplendirirsek asla kaybetmeyiz, kazanırız. İşte bu sofralar bunun en güzel göstergesi. Yüzyıllardır biz bu sofraları kuruyoruz. Vatandaşlarımıza, kardeşlerimize elimizde olandan ikram etmeye çalışıyoruz ama bundan nasiplenmeyenler de var. Bir deprem hadisesi yaşadık ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek, acılarını dindirebilmek için Bursalı hemşehrilerimiz büyük bir gayret gösterdiler."

- "Biz onlardan olmayacağız"

Bursalıların depremzedelere sahip çıktığını ve en güzel şekilde ev sahipliği yaptığını aktaran Varank, "Ama bundan nasipdar olmayanlar da var. Sizler de görüyorsunuz. Deprem bölgesinde farklı siyasi anlayışta olan vatandaşlarımız var diye onlara etmedik hakaretleri bırakmayanlar da var. Biz onlardan olmayacağız. Biz heybemizde ne varsa bunun bir kısmını karınca kararınca vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Siyasi görüşü farklı olduğu için depremzedelere hakaret edenlere, onları aşağılayanlara gereken dersi vereceklerine işaret eden Varank, aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ın Bursa Teknik Üniversitesi ile alakalı kendisinden bir talepte bulunduğunu, bunun takipçisi olacağını belirten Varank, "Burası neyi hak ediyorsa, en güzel hizmetleri burayla buluşturmak için biz de çalışacağız. Yolumuza devam edeceğiz ama bunun yolu 28 Mayıs'tan geçiyor. İnşallah Rabbim her bir vatandaşımıza 28 Mayıs'ta da ferasetle karar vermeyi nasip etsin. İnşallah doğru netice sandıktan da çıkacak." diye konuştu.

Etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve vatandaşlar katıldı.





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